توصية بإعفاء المتقاعدين منخفضي الدخل من رسوم العمالة المنزلية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن مطالبة لجنة الإدارة والموارد البشرية بإعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، موصيةً على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية هذا الإعفاء.

وأخذت إداريَّة المجلس بمضمون توصية لعضوي الشورى نورة المساعد وموضي الخلف طالبتا فيها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لخفض رسوم خدماتها للمستفيدين منها من المتقاعدين.