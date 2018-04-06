بالصور.. أول ظهور لريهام سعيد بعد البراءة

القاهرة(صدى):

احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلادها ، وسط عائلتها وأصداقاءها من فنانين وإعلاميين ، في أول ظهور لها بعد الحكم ببراءتها من تهمة التحريض على خطف أطفال لتصوير حلقة تلفزيونية.

حيث نشرت الفنانة ريم البارودي ، صور من الأحتفال بعيد ميلاد ريهام سعيد ، وعلقت عليها ” اتمنى لك كل السعادة، والصحة والحب، عيد ميلاد سعيد للانسانة التي اعرفها عميقا من قلبي، احبك اكثر مما تعلمين ” .

كما شاركت صورة أخرى تجمعها برانيا شقيقة ريهام، والتي اثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين بملامحها الشبيهة بشقيقتها، واطلالتها ببنطال من الجلد الاسود اللامع، وجاكيت مميّزة من الجلد وبلوز سوداء أيضاً.