بالصور.. أول ظهور لريهام سعيد بعد البراءة
احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلادها ، وسط عائلتها وأصداقاءها من فنانين وإعلاميين ، في أول ظهور لها بعد الحكم ببراءتها من تهمة التحريض على خطف أطفال لتصوير حلقة تلفزيونية.
حيث نشرت الفنانة ريم البارودي ، صور من الأحتفال بعيد ميلاد ريهام سعيد ، وعلقت عليها ” اتمنى لك كل السعادة، والصحة والحب، عيد ميلاد سعيد للانسانة التي اعرفها عميقا من قلبي، احبك اكثر مما تعلمين ” .
كما شاركت صورة أخرى تجمعها برانيا شقيقة ريهام، والتي اثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين بملامحها الشبيهة بشقيقتها، واطلالتها ببنطال من الجلد الاسود اللامع، وجاكيت مميّزة من الجلد وبلوز سوداء أيضاً.
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