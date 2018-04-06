فيديو صادم لـ ” جمبري ” يجاهد للهروب من الطهي حياً
وثق أحد الزبائن بمطعم في مقاطعة سيشوان جنوب الصين ، مقطعاً صادماً لسلطعون ” جمبري ” يجاهد للهروب من طهيه حيا داخل وعاء شديد السخونة يتم غلي محتوياته.
وظهر الجمبري وهو يطبق بكلابتيه على حافة الوعاء، بينما يقف على نهاية طرفين له في محاولة يائسة للابتعاد بأكبر قدر من جسده عن الحساء المغلي الذي وضع به.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب كيف تبيهم يسوون .. يتركونه يفطس وبعدين يطبخونه ..؟؟
,, هذي طريقة طبخه ، مثل الجراد ، هل تذكيه او تتركه يفطس ،، ام تطبخه اوتشويه حيا ..؟
,, مثله مثل السمك ، إلا ان السمك يقضي نحبه قبل ان يصل القدر او جمر الشوي ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26818 ] نشر منذ 2 ساعتين
الموت حار ساعة. الكل وده الهرب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8270 ] نشر منذ 43 دقيقة
😷عسى الله لا يحدني عليه☺😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 35 دقيقة
ليه كذا تقرفونا