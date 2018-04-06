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فيديو صادم لـ ” جمبري ” يجاهد للهروب من الطهي حياً

فيديو صادم لـ ” جمبري ” يجاهد للهروب من الطهي حياً
بكين(صدى):

وثق أحد الزبائن بمطعم في مقاطعة سيشوان جنوب الصين ، مقطعاً صادماً لسلطعون ” جمبري ” يجاهد للهروب من طهيه حيا داخل وعاء شديد السخونة يتم غلي محتوياته.

وظهر الجمبري وهو يطبق بكلابتيه على حافة الوعاء، بينما يقف على نهاية طرفين له في محاولة يائسة للابتعاد بأكبر قدر من جسده عن الحساء المغلي الذي وضع به.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب كيف تبيهم يسوون .. يتركونه يفطس وبعدين يطبخونه ..؟؟

,, هذي طريقة طبخه ، مثل الجراد ، هل تذكيه او تتركه يفطس ،، ام تطبخه اوتشويه حيا ..؟

,, مثله مثل السمك ، إلا ان السمك يقضي نحبه قبل ان يصل القدر او جمر الشوي ,,

[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 35 دقيقة

ليه كذا تقرفونا

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