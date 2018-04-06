فيديو صادم لـ ” جمبري ” يجاهد للهروب من الطهي حياً

بكين(صدى):

وثق أحد الزبائن بمطعم في مقاطعة سيشوان جنوب الصين ، مقطعاً صادماً لسلطعون ” جمبري ” يجاهد للهروب من طهيه حيا داخل وعاء شديد السخونة يتم غلي محتوياته.

وظهر الجمبري وهو يطبق بكلابتيه على حافة الوعاء، بينما يقف على نهاية طرفين له في محاولة يائسة للابتعاد بأكبر قدر من جسده عن الحساء المغلي الذي وضع به.