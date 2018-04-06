رفضت الزواج منه فعاقبها بالزواج من صديقتها المقربة
تخبئ لنا الحياة الكثير من المفاجآت التي يصعب توقعها وتكهّنها، ورغم أن مجريات بعض الامور تكون واضحة كالشمس، إلا أن ثمة ما يطرأ في اللحظة الاخيرة ويغيرها رأساً على عقب.
هذا هو تماماً ما جرى مع رجل سويدي كان سيتزوج بالمرأة التي لطالما أحبها، إلى أن اتصلت به قبل يوم واحد من الزفاف تعتذر منه وتخبره بأنها لن تتزوجه.
حيث اتصلت جوليا البالغة من العمر 25 سنة بحبيبها لوكاس الذي يكبرها بسنتين فقط قبل يوم واحد من الزفاف، لتعتذر منه وتخبره بأنها لن تتمكن من الزواج به لاسباب شخصية، رغم أنه كان قد مرّ على علاقة هذا الثنائي ما يزيد عن الثلاث سنوات، اختبرا خلالها معنى الحبّ الحقيقي ولم يعرفا الخصام يوماً.
صُدم لوكاس بقرار حبيبته المفاجئ خصوصاً أنهما كانا يشكلان الثنائي المثالي واعتبرا مثالاً يحتذى به في الحبّ والتفاهم، ولم تتوقع جوليا ما كان سيحدث في اليوم التالي, فقد انتقم لوكاس من حبيبته بطريقة قاسية جداً، إذ إنه لم يلغي الزفاف كما توقعت بل حضره وتزوج فعلاً وإنما من صديقتها المقربة.
فبعد أن تلقى الخبر الصادم من جوليا، اتصل لوكاس بإيميلي وهي صديقة جوليا المقربة فأطلعها على قرار صديقتها عارضاً عليها الزواج، فقبلت ايميلي عرضه خصوصاً أنها كانت معجبة به كما تبين لاحقاً.
لكن المفاجأة الكبرى أن جوليا لم تكن تريد إلغاء الزواج فعلاً بل كانت تمزح، غير متوقعةً أن حبيبها سيأخذها على محمل الجد، إلا أن لوكاس صدقها وتزوج من صديقتها المقربة.
نهى[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
حدا بهزر في هيك اشياء
كويس صدى تسمع النصيحة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
أميرة خالد محنا ناقصين أفلام
أرجو إحترام عقول البشر
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فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ندل،،، مافي غير صديقتها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8270 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتقم بقوه☺😁
كويس صدى تسمع النصيحة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
راحت عليكم ياصدى نزلت التعليق ولا انتبهت للاسم
شكرا ع تركيزكم
قلنالكم فكونا من الواسطات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصقر ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيها شي يعني اذا تزوج صديقتها بياثر عليها
بالعكس هذا يدل على انه يثق في اخلاقها ويعلم بان صديقتها تمثلها
abdul[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه……. من منا لم يسمع ب ” جِدُّهنّ جد وهزلهن جد ” اما الغاء الزفاف تحصل عندنا حتي بساعة او ساعتين قبل الزفاف، ويسمّونه ب” العروسة ذو قدم بارد ” Cold Feet Bride. يُلغي الحفل وساعتها تبدأ التقاضي مَن يدفع التكاليف التي صُرِفت وإرجاع الدبلة/ الشبكة والمجوهرات. اما ” توتّر ما قبل الزفاف ” Pre-Wedding Jitters فيعالجونها بعدة طرق دون الغاء الزواج مثل تدخُّل اخصائي نفساني او حبوب مهدآت للاعصاب او تأجيل مراسيم I DO كما نقول نحن ” زوجتك- قبلت ” لعدة ايام او اسبوع حتي تهدأ اعصاب العروسة. مع دعائي للجميع العزوبيين / العزوبيات بالزواج بالقرين المناسب والصالح /الصالحة.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2464 ] نشر منذ 9 دقائق
وربي صدمة😰صدمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 5 دقائق
وهي غبيه اللي سوت كذا
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 5 دقائق
احيانا سخافات بعض الحريم تجيب فيها العيد
alfahd42[ عدد التعليقات: 15728 ] نشر منذ 4 دقائق
صديقتها هي اللي مهيب كويسه المفروض تتصل فيها وتتاكد بانها رفضته