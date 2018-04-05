‏رونالدو يقتل أحلام السيدة العجوز ويأهل الريال لنصف نهائي دوري الأبطال.

أنس القاسم(صدى):

تأهل نادي ريال مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة من يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج التي أقيمت اليوم في ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وافتتح التسجيل ليوفنتوس كل من ماريو ماندزوكيتش في الدقائق “2” و37 من زمن اللقاء وهدف سجله بليزي ماتويدي في الدقيقة 61 بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97.

بدأت المباراة بصورة سريعة ومفاجئة بعدما افتتح ماريو ماندزوكيتش التهديف لنادي اليوفي في الدقيقة الثانية بعد عرضية رائعة من سامي خضيرة.

وتألق حارس الريال كيلور نافاس في تسديدة جونزالو هيجواين في الدقيقة الثامنة بعد عمل رائع من البرازيلي دوجلاس كوستا في الجبهة اليسرى.

وفي الدقيقة 11 جاء أول ظهور هجومي لنادي ريال مدريد بعد تمريرة من لوكا مودريتش لجاريث بيل الذي سدد تسديدة أرضية قوية لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون تصدى لها بنجاح.

وسجل إيسكو في الدقيقة 14 لكن الحكم يلغى الهدف بداعي التسلل بعدما أحرز الهدف نتيجة التسديدة القوية العائدة من الحارس بوفون.

واصل حارس النادي الملكي الكوستاريكي كيلور نافاس تألقه بعد تصدى لتسديدة ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من بيانيتش.

واضطر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري لأجراء تبديل في في الدقيقة 16 بخروج ماتيا دي شيليو ودخول ليشتاينر بسبب معاناة الأول من مشاكل عضلية.

مع أنتهاء 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، استعاد ريال مدريد زمام الأمور من اليوفي بالاستحواذ على الكرة من أجل إيجاد ثغرات في دفاعات السيدة العجوز.

وواصل المخضرم بوفون بحرمان ريال مدريد من معادلة النتيجة في الدقيقة 35 بعدما تألق في انفراد ايسكو بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو.

وأحرز ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 37 الهدف الثاني ليوفنتوس بعد عرضية من ليشتاينر بعدما سدد تسديدة رأسية قوية لم يستطع الكوستاريكي كيلور نافاس في التصدي لها.

ولم يحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 45 بعدما سقط البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن أكمل اللعب دون النظر لطلب لاعبي ريال مدريد.

وسدد الفرنسي رافاييل فاران رأسية قوية في الدقيقة 46 لكنها تصطد في العارضة وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين وسط سوء استغلال من النادي الملكي للفرص التي سنحت له.

وأخرج الفرنسي زين الدين زيدان مع بداية الشوط الثاني كاسيميرو وبيل وأدخل فاسكيز وماركو أسينسيو بدلا منهم من أجل تنشيط هجوم الفريق الملكي.

واستمر ريال مدريد عن تقديم مستواه السيء بعدم بناء هجمات على مرمى اليوفي بينما واصل الفريق الضيف أستحواذه على الكرة والضغط العالِ على مرمى النادي الملكي.

وأرتكب الكوستاريكي كيلور نافاس خطأ ساذج ليسجل متوسط ميدان السيدة العجوز الهدف الثالث في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وحاول النادي الملكي الرجوع لمجريات اللقاء بالاستحواذ على الكرة والضغط العالي على المنافس لكن فشل في خلق مشاكل لضيوف وحارسه جيانلويجي بوفون.

واجرى الفرنسي زين الدين زيدان أخر تبديلاته الثلاثة بخروج الكرواتي لوكا مودريتش ودخول مواطنه ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 76.

وظهر بوفون بمستوى خيالي ضد لاعبي الفريق الملكي حيث أنقذ فريقه من تسديدة قوية لايسكو في الدقيقة 78 ليواصل حارس يوفنتوس تألقه.

وكاد جورجيني كيليني في الدقيقة 80 أن يسجل هدف بطريق الخطأ في مرماه بعد عرضية من ماركو أسينسيو

وتلقى حارس السيدة العجوز جانلويجي بوفون البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 94 بعد اعتدائه على حكم المباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة النادي الملكي التي سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بعبور فريق زيدان إلى نصف نهائي تشامبيزليج بالرغم من خسارته بثلاثة أهداف لهدف مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.