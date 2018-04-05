الجوازات تلغي صلاحية الهوية الوطنية عند السفر إذا سجل بلاغ بفقدانها

عادل الحربي (صدى):

دعا مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة بمديرية الجوازات ، العميد محمد بن عبدالعزيز السعد ، جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة ، أن يتحققوا من صلاحية جواز السفر قبل المغادرة ، ومعرفة المدة المتبقية في جوازاتهم والمسارعة لتجديدها أو استخراج جوازات جديدة لهم ولمرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كافي .

وأشار ” السعد ” إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حال السفر إلى الدول العربية هو 3 أشهر ، فيما لا تقل عن 6 أشهر في حال كان السفر إلى دول أخرى ، موضحًا أن تسجيل البصمة والهوية الوطنية يمثلان شرطان أساسيان لإصدار تجديد جواز السفر لمن يبلغ 15 عامًا فما فوق .

وشدد مدير إدارة العلاقات العامة بمديرة الجوازات ، على ضرورة حمل الهوية الوطنية أو جواز السفر السعودي بالنسبة للتابعين ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا ، وذلك عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ، فيما لاتسمح الوثيقة الممثلة في بطاقة العائلة لحاملها بالسفر إلى هذه الدول .

ولفت إلى أهمية استبدال الهوية الوطنية في حال تم الإبلاغ عن فقدانها ، حتى إذا عثر عليها فيما بعد ، لأن هذه الهوية تصبح لاغية وغير صالحة للسفر في هذه الحالة ، مضيفًا أن إصدار أو تجديد الجواز للأطفال من سن 14 عامًا وما أقل من ذلك ، يكون من خلال الجوازات بعد أخذ موعد لمراجعة البيانات واستكمال إصدار الجواز الجديد أو تجديده .