4 وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مطور تقارير: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، أخصائي هياكل تنظيمية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات إدارة الموارد البشرية، إدارة أعمال.

وأخصائي تخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات إدارة الموارد البشرية، إدارة أعمال، ومدير الابتكار والتقييم الإحصائي: درجة الماجستير في تخصصات الإحصاء، اقتصاد.

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي:اضغط هنــــــا.