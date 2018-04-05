الصادرات السعودية تعلن وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الأسواق والصناعات: درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، الاقتصاد ” ، أو ما يعادلها.

– مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات ” المحاسبة، أو المالية ” .

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).