وفاة طالب وإصابة آخر في حادث انقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

توفيَ طالب من كلية التقنية بالباحة وأُصيب آخر ، بعد حادث إنقلاب المركبة التي تقلهما من نوع وانيت اليوم الخميس ، بطريق العقيق – الباحة ، فيما تم التعامل مع المُصاب اسعافيًا حيث جرى نقله للمستشفى .

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، بأنه قد ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 ظهر اليوم الخميس، عن حادث انقلاب سيارة وانيت غمارتين ، والموقع بطريق العقيق – الباحة ، طلوع بهر .

وقال ” الزهراني ” : تم توجيه فرقة اسعافية من الهلال الاحمر حسب البلاغ الوارد للعمليات والافادة بوجود اصابتين بالموقع ، وعند وصول الفرقة إلى الموقع تمت مباشرة الحالات من قبل الفرقة الإسعافية ، واتضح وجود حالتين لطلاب من كلية التقنية بالباحة في العقد الثاني من العمر ، واتضح بأن الحالة الاولى متوفاه ، والحالة الثانية متوسطة الاصابة ، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الحالة اسعافياً بالموقع ، وبعد ذلك تم نقله لمستشفى العقيق العام .