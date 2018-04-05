بالفيديو.. سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه في أحد أحياء الرياض

حمود العنزي (صدى):

وثق سائق مقطع فيديو ، لشاحنة ” تريلا ” وهي تسير في عكس الاتجاه المخصص لشارع البيئة بحي الجزيرة في الرياض ، بطريقة مستهترة غير مبالي بالخطورة المترتبة على ذلك .

وظهر السائق ، خلال المقطع ، وهو يقود الشاحنة ويخالف الأنظمة ، ليشكل خطرًا كبيرًا على قائدي المركبات الأخرى ، ممن طالبوا بسرعة القبض عليه ومحاسبته وفقًا للأنظمة .