بالفيديو.. سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه في أحد أحياء الرياض
وثق سائق مقطع فيديو ، لشاحنة ” تريلا ” وهي تسير في عكس الاتجاه المخصص لشارع البيئة بحي الجزيرة في الرياض ، بطريقة مستهترة غير مبالي بالخطورة المترتبة على ذلك .
وظهر السائق ، خلال المقطع ، وهو يقود الشاحنة ويخالف الأنظمة ، ليشكل خطرًا كبيرًا على قائدي المركبات الأخرى ، ممن طالبوا بسرعة القبض عليه ومحاسبته وفقًا للأنظمة .
خلود[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 3 ساعات
سائق مستهتر
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 3 ساعات
ما اعرف ايش الاستفادة من هذي الحركات
الجوهرة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
والله يجب أن يعاقب لأنه ما يستحي
جو[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 10 دقائق
لابد ان يحاسب