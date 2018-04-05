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بالفيديو.. سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه في أحد أحياء الرياض

بالفيديو.. سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه في أحد أحياء الرياض
حمود العنزي (صدى):

وثق سائق مقطع فيديو ، لشاحنة ” تريلا ” وهي تسير في عكس الاتجاه المخصص لشارع البيئة بحي الجزيرة في الرياض ، بطريقة مستهترة غير مبالي بالخطورة المترتبة على ذلك .

وظهر السائق ، خلال المقطع ، وهو يقود الشاحنة ويخالف الأنظمة ، ليشكل خطرًا كبيرًا على قائدي المركبات الأخرى ، ممن طالبوا بسرعة القبض عليه ومحاسبته وفقًا للأنظمة .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 3 ساعات

سائق مستهتر

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 3 ساعات

ما اعرف ايش الاستفادة من هذي الحركات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات

والله يجب أن يعاقب لأنه ما يستحي

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 10 دقائق

لابد ان يحاسب

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