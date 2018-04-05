موجة سخرية على ميريام فارس بعد رقصتها الغريبة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة اللبنانية ميريام فارس ضجة كبيرة برقصتها الغريبة خلال الحفل المفاجئ الذي أعلنت عنه قبل ساعات من إحيائه في أبو ظبي.

ونشرت ” ملكة المسرح ” مقطع فيديو من الحفل، كانت ترقص فيه بطريقة غريبة على أنغام إحدى اغنياتها الخليجية، وقالت للجمهور: ” اسمع صوت الزير بروحه ” ، وبعدها راحت ترقص وتتمايل بحرفية عالية، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها في غاية الحرفية وتجيد الرقص على المسرح، بينما انتقد رقصتها البعض الآخر وتساءل عن اسمها، ساخرين من حركاتها، معتبرين أنها مضحكة وليس لها علاقة بالرقص الخليجي.

وكانت ميريام تحدت نفسها وأعلنت من خلال مقطع فيديو على ” انستجرام ” ، موعد حفلتها في أبو ظبي، قبل 17 ساعة فقط من اقامتها، ونجحت في كسب الرهان، حيث امتلأت الساحة بجمهورها الذي تفاعل معها بحماس.