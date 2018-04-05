بلدية المظيلف تزيل المركبات المهملة وتتوعد ملاكها

محمد بن شقيه (صدى):

أنهت بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة اليوم الخميس إزالة المركبات المهملة في أحياء وشوارع المظيلف المختلفة ، والتي تركها أصحابها في الشوارع لمدة طويلة مما تسبب في تشوه المنظر الحضاري لمركز المظيلف وكانت البلدية قد دعت ملاك تلك المركبات المهملة إلى المبادرة بإزالتها من الشوارع تجنبًا لسحبها وحجزها.

وأوضحت أن الملاك سيتحملون كافة تكاليف الرفع والإزالة وفي حالة عدم مراجعة البلدية خلال ثلاثة أشهر سيتم عرضها للبيع في مزاد علني حسب اللوائح والأنظمة.