سلمان خان يعاقب بالسجن 5 سنوات في واقعة منذ 30 عامًا
أصدرت المحكمة الهندية ، قرارًا بسجن الممثل الهندي الشهير ، سلمان خان ، لمدة 5 سنوات ونصف ، بتهمة الصبد غير المشروع لظبي نادر ، منذ عام 1988 م .
وكان ” خان ” البالغ 52 عامًا ، قد اشترك في رحلة صيد بمحمية في ولاية راجاستان الغربية ، مع الممثلين سيف علي خان ، وسونالي بيندرو ، وتابو ، ونيلام .
رند[ عدد التعليقات: 8689 ] نشر منذ 2 ساعتين
آوووف واقعة منذ 30 عامًا ، سبحان الله وبشر “القاتل” بالقتل ولو بعد حين.
عاد مالقيت تقتل إلا الظبي النادر ربي حسيبك .. السجن مايكفي ودّي يقتلونك.