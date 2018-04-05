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سلمان خان يعاقب بالسجن 5 سنوات في واقعة منذ 30 عامًا

سلمان خان يعاقب بالسجن 5 سنوات في واقعة منذ 30 عامًا
نيودلهي(صدى):

أصدرت المحكمة الهندية ، قرارًا بسجن الممثل الهندي الشهير ، سلمان خان ، لمدة 5 سنوات ونصف ، بتهمة الصبد غير المشروع لظبي نادر ، منذ عام 1988 م .

وكان ” خان ” البالغ 52 عامًا ، قد اشترك في رحلة صيد بمحمية في ولاية راجاستان الغربية ، مع الممثلين سيف علي خان ، وسونالي بيندرو ، وتابو ، ونيلام .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8689 ] نشر منذ 2 ساعتين

آوووف واقعة منذ 30 عامًا ، سبحان الله وبشر “القاتل” بالقتل ولو بعد حين.
عاد مالقيت تقتل إلا الظبي النادر ربي حسيبك .. السجن مايكفي ودّي يقتلونك.

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