سلمان خان يعاقب بالسجن 5 سنوات في واقعة منذ 30 عامًا

نيودلهي(صدى):

أصدرت المحكمة الهندية ، قرارًا بسجن الممثل الهندي الشهير ، سلمان خان ، لمدة 5 سنوات ونصف ، بتهمة الصبد غير المشروع لظبي نادر ، منذ عام 1988 م .

وكان ” خان ” البالغ 52 عامًا ، قد اشترك في رحلة صيد بمحمية في ولاية راجاستان الغربية ، مع الممثلين سيف علي خان ، وسونالي بيندرو ، وتابو ، ونيلام .