الخطوط السعودية تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية, عن توافر وظائف شاغرة، بمسمى “ طاهي مقصورة ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن الكبرى.

وأبرزت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2018م.

وتابعت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي (هنا).