رسميًا.. طاقم تحكيم نرويجي يدير لقاء الهلال والأهلي

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ، تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة حكم الساحة سفين موين، ومساعديه كيم هاقلوند وماغنوس لونبيرغ، لإدارة لقاء الأهلي والهلال في المواجهة الحاسمة لدوري المحترفين، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل.

ويقود طاقم التحكيم النرويجي المباراة، بدلًا عن طاقم التحكيم السعودي بقيادة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري .

ويأتي هذا القرار، بناءا على رغبة الفريقين، لتهيئة أفضل الأجواء التنافسية فيما بينهما خلال المباراة .