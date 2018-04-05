” الهيل ” يفتح النار على الحمدين بعد مشروع قناة سلوى البحرية

عبدالسلام القزيز(صدى):

فسر خالد الهيل، المعارض القطري ، الرسالة التي يوجهها المشروع السياحي الاستثماري المتعلق بقناة سلوى البحرية ، والذي يحيل قطر إلى جزيرة .

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : قناة سلوى البحرية رساله مفادها : الي يبيعنا برخيص بتراب ينباع، تميم اختار شريفه مبروك وحن اخترنا إخوانا واهلنا في الخليج وغصبن عن تميم وابوه سنعيد قطر الى اَهلها !

وتابع ” الكف الي خذه تميم وابوه وشبيحتهم اليوم اثبت ان قطر مع الأسف في ظل قياده واطيه وحاكم احمق ضيع مستقبل بلاده من اجل الترك والفرس خل هياط قناة الجزيره ينفعكم وتذكروا كلامي لحرامي الدوحه حمد بن جاسم بالامس ماعاد بها حلول تحت الطاوله عندك شي قوله تبي تخضع تدل دربها ” .