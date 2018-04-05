” إكسبو دبي 2020 ” تعقد ورشة عمل تناقش الأفكار الإبداعية لمشاركة المملكة

سعيد العجل(صدى):

عقدت اللجنة العليا لمشاركة المملكة في إكسبو دبي 2020 ورشة عمل تناقش الأفكار الإبداعية لمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض ” إكسبو دبي 2020 ” الدولي الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهدت الورشة المنعقدة بمقر الوزارة اليوم حضور ومشاركة فاعلة لممثلي 40 جهة حكومية وخاصة في مقر وزارة التجارة والاستثمار.

وتهدف الورشة إلى تحديد رؤى وأهداف الجهات المشاركة سواء من القطاعين الحكومي والخاص والعمل على تحسينها وتطويرها وتمكين القطاع الخاص السعودي من المشاركة الفاعلة في إنجاز مشروعات ” إكسبو دبي 2020 ” ، بالإضافة إلى طرح ومناقشة مختلف الأفكار الإبداعية للمساهمة في إثراء محتوى جناح المملكة في المعرض .

كما استعرض المشاركون خلال ورشة العمل أبرز مستجدات الإعدادات والتحضيرات للمعرض ، وبحث عدد من التوصيات حول الآليات والخطوات وسبل تحفيز الفرص والمبادرات للقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض ” إكسبو دبي 2020 ” أقرت بقرار من مجلس الوزراء الموقر برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وعضوية عدة جهات حكومية.