وظائف فنية وهندسية شاغرة في مصفاة سامرف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “ سامرف ” بينبع، وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: منسق الصيانة الكهربائية: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية، مسؤول عمليات مناوب: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها، مهندس تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصصات ” الهندسة الميكانيكية، الكيميائية، أو المواد ” .

وقالت الشركة، إنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 إبريل 2018م.

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