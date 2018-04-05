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العثور على كويتي قتل في فراشه

العثور على كويتي قتل في فراشه
خالد الظفيري(صدى):

وُجد مواطن كويتي متوفي داخل منزله وعلى فراشه ، بمنطقة العيون التابعة لمحافظة الجهراء ، بسبب تعرضه للذبح ، فيما نقل شخصين من أهالي القتيل إلى المستشفى بعد إصابتهما بصدمة أفقدتهما الوعي .

ووفقًا لوسائل إعلامية كويتية ، فقد كشف مصدر أمني جود آثار نحر على رقبة المجني عليه ، والذي عثر عليه مقتولًا .

وتبين للشرطة بعد البحث والتحري ، أن المقتول كان من السوابق ، ولم يتسنى لهم حتى الآن معرفة ملابسات الأمر وأسباب الجريمة ومنفذها .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 1 ساعة

بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين

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