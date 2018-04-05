العثور على كويتي قتل في فراشه

خالد الظفيري(صدى):

وُجد مواطن كويتي متوفي داخل منزله وعلى فراشه ، بمنطقة العيون التابعة لمحافظة الجهراء ، بسبب تعرضه للذبح ، فيما نقل شخصين من أهالي القتيل إلى المستشفى بعد إصابتهما بصدمة أفقدتهما الوعي .

ووفقًا لوسائل إعلامية كويتية ، فقد كشف مصدر أمني جود آثار نحر على رقبة المجني عليه ، والذي عثر عليه مقتولًا .

وتبين للشرطة بعد البحث والتحري ، أن المقتول كان من السوابق ، ولم يتسنى لهم حتى الآن معرفة ملابسات الأمر وأسباب الجريمة ومنفذها .