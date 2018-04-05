العثور على كويتي قتل في فراشه
وُجد مواطن كويتي متوفي داخل منزله وعلى فراشه ، بمنطقة العيون التابعة لمحافظة الجهراء ، بسبب تعرضه للذبح ، فيما نقل شخصين من أهالي القتيل إلى المستشفى بعد إصابتهما بصدمة أفقدتهما الوعي .
ووفقًا لوسائل إعلامية كويتية ، فقد كشف مصدر أمني جود آثار نحر على رقبة المجني عليه ، والذي عثر عليه مقتولًا .
وتبين للشرطة بعد البحث والتحري ، أن المقتول كان من السوابق ، ولم يتسنى لهم حتى الآن معرفة ملابسات الأمر وأسباب الجريمة ومنفذها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 1 ساعة
بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8270 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله المستعان