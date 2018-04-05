فيديو قديم لحلا الترك برفقة والدها يبكيها على الهواء

نورة الشهري (صدى):

دخلت الفنانة الشابة حلا الترك في نوبة بكاء، بعد عرض مقطع فيديو قديم لها بعد أزمة الحضانة بين والدها ووالدتها .

جاء ذلك خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” أنت أونلاين ” مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي ، عرض خلالها مقطع لحلا برفقة والدها خلال حلولهما ضيفين بأحد البرامج وكان والدها يحضنها ويٌطمئنها خلال بٌكاءها ” ، وعقب نهاية المقطع تأثرت حلا وبكت على الهواء .

يُذكر ان حلا تركت منزل والدها، بعدما فازت والدتها منى السابر بحق الوصاية على أولادها من طليقها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.