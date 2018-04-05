الثقفي: برنامج العمرة له الأثر البالغ في الأوساط الإسلامية النرويجية

سعيد العجل(صدى):

نوه سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج الأستاذ عصام بن عابد الثقفي، ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة ووصفه بأنه من البرامج المتميزة التي توثق وتزيد من روابط المسلمين ببلد الحرمين الشريفين.

وقال سعادته ــ في تصريح له ــ: لقد كان لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ لعدد من الشخصيات الإسلامية في أوروبا ، ومنها مملكة النرويج، واستضافتهم لأداء مناسك العمرة، الأثر البالغ والكبير في نفوس من رشحتهم السفارة من الأوساط الإسلامية النرويجية والمسؤولين النرويجيين المسلمين الذين تلقوا هذه الدعوة بفرح وتقدير عظيم لمقامه الكريم .

وأضاف أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، التي تنفذ وتشرف على البرنامج، وضيوفه، حرصت على راحتهم منذ مغادرتهم متوجهين إلى المملكة، حتى وصولهم وإقامتهم في أراضي الحرمين الشريفين، وتأدية مناسك العمرة في أجواء إيمانية.

ونقل السفير عصام الثقفي عن المستضافين ضمن البرنامج في مجموعته الثانية عشرة الحالية، ابتهالهم إلى الله ــ سبحانه وتعالى ــ بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومته التي لا تألو جهدا لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وسهلت ــ وتسهل ــ لهم أمور حجهم وعمرتهم، وزيارة المسجد النبوي الشريف .