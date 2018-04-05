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بالفيديو.. سيلفي شباب داخل قارب ينتهي بطريقة مروعة

بالفيديو.. سيلفي شباب داخل قارب ينتهي بطريقة مروعة
بغداد(صدى):

سقط مجموعة من الشباب في مستنقع مائي في العراق ، بطريقة مروعة ، أثناء انشغالهم بتصوير فيديو سيلفي لهم داخل قارب يستقلونه .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائد القارب وهو مشغول وجميع من به مشغولون بالنظر إلى الكاميرا لم ينتبهوا لقارب آخر اعترض طريقهم فجأة ليصطدم القاربان ويسقط من بهما في الماء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 1 ساعة

دام سلموا ,,

,, كل شي يهون ,,

[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 1 ساعة

حمدالله على السلامه

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