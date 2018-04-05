بالفيديو.. سيلفي شباب داخل قارب ينتهي بطريقة مروعة

بغداد(صدى):

سقط مجموعة من الشباب في مستنقع مائي في العراق ، بطريقة مروعة ، أثناء انشغالهم بتصوير فيديو سيلفي لهم داخل قارب يستقلونه .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائد القارب وهو مشغول وجميع من به مشغولون بالنظر إلى الكاميرا لم ينتبهوا لقارب آخر اعترض طريقهم فجأة ليصطدم القاربان ويسقط من بهما في الماء.