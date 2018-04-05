الشباب ينظم حفل وداع للجزائري محمد بن يطو

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الشباب، عن إقامة إدارة فريق كرة القدم بالليث، اليوم الخميس، لحفل وادع للاعب الفريق الأول الجزائري محمد بن يطو.

وأعلن نادي الشباب، مساء أمس الأربعاء، عن توقيع مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالليث، الجزائري محمد بن يطو، كما تنازل عن بقية مستحقاته المالية، وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتمديد عقده.

وقدم مجلس إدارة نادي الشباب الشكر للاعب الجزائري محمد بن يطو على الفترة المميزة التي قضاها مع الليث، وتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة.