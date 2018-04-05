” إل جي ” تطلق حملة ” جا وقتك توفر ” وتقدم خلالها أحدث حلول الترشيد والتوفير

سعيد العجل(صدى):

بالتزامن مع حملة ” لتبقى ” التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة الى خلق اقتصاد أكثر استدامة، باعتماد حلول ترشيد استخدام الطاقة، استعرضت إل جي الشركة الرائدة في ابتكار أحدث الحلول الخاصة بترشيد الطاقة، والمتمثلة في تقنيتها الجديدة ” الانفيرتر المزدوج ” DUAL INVERTER حيث أظهرت التجارب نتائج مذهلة، مقارنةً بالأداء العام للمكيفات التقليدية.

وقد تم استعراض نتائج التجارب خلال المناسبة التي أقامتها إل جي بهذا الخصوص في أكاديمية شاكر، بحضور ممثلي الشركة ومجموعة شاكر بالإضافة لسفير الحملة الإعلامي الشهير ” عبد الله السبيعي ” وحشد اعلامي.

وكانت إل جي قد أعدت قراءة عدادات عدد من المكيفات قبل وبعد تركيب تقنية ” الانفيرتر المزدوج ” DUAL INVERTER للمقارنة بالمكيفات التقليدية وحساب الفرق في الاستخدام وما يمكن توفيره في نهاية المحصّلة من فواتير الكهرباء.

وقال ايدي جون رئيس شركة ال جي الكترونيكس في السعودية: ” تلتزم ال جي في مختلف منتجاتها برؤيتها لمفهوم أسلوب الحياة الأذكى مع تقديم تكنولوجيا الجيل القادم، وتعمل بشغف من أجل ابتكار ما يساعدهم في الحياة اليومية للمستهلك السعودي، ونظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط أجهزة التكييف بالبيئة المنزلية والبيئة المحيطة، كان اهتمام ال جي بهذه المنتجات عالياً. ولأن ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح خياراً استراتيجياً، كان الالتزام أيضاً خيارنا الأمثل من أجل حياة مثالية للجميع ” .

وأضاف: ” تأتي أهمية هذه الحملة في التوقيت المثالي، إذ نحن على أعتاب فصل الصيف الذي تشهد معظم مناطق المملكة فيه درجات حرارة عالية تصل في بعضها الى48 درجة مئوية. إضافة الى التعرفة الجديدة للكهرباء في المملكة والتي تضاعفت لأكثر من ثلاثة مرّات عما كانت عليه. وتتطلب هذه التطورات حلولاً تقنيةً ومبتكرةً لتسهم في المعالجة، ليس فقط من ناحية التوفير في الفاتورة، ولكن أيضاً من جانب التخفيف في الأحمال، واستخدام أجهزة تتوافق مع مواصفات ومعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة وكذلك توجيهات وإرشادات مركز كفاءة الطاقة الذي يسعى جاهداً لنشر الوعي في هذا الخصوص ” .

وكانت شركة إل جي للالكترونيات في مقدمة الشركات التي استثمرت في تكنولوجيا معالجة قضايا البيئة والطاقة. وكان من نتائج الأبحاث التي قامت بها للحد من استهلاك الطاقة في مجال انظمة التكييف، تقنية الانفيرتر المزدوج العاكس المزدوج، (DUAL Inverter) الذي يعتبر الحل المثالي لتبريد الهواء، حيث يعمل في درجات الحرارة المرتفعة التي تصل حتى 65 درجة مئوية.

ويمتاز هذا الحل بتقديم تبريد أسرع بنسبة60 % مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة، كما توفر حتى 53 % من استهلاك الطاقة مقارنة مع مكيفات الهواء التقليدية. وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى: التبريد المريح للنوم، والهواء اللطيف وفلتر الحماية المزدوجة والصوت المنخفض والتنظيف التلقائي ، وشاشة العرض الذكية لتتيح للمستخدمين التحقق من حالة مكيف الهواء بسهولة أكبر. فضلأً عن ميزة التحكم بالمكيف عبر الواي فاي والتطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة.

جدير بالذكر أن أجهزة التكييف تستهلك حوالي 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة، خاصة وأن المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف بالمملكة قبل تعديلها لم تكن الأعلى على مستوى دول العالم. وتم تعديل المواصفات استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص.