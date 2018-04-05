حوثي يطلق النار على مراهق بعد رفضه تنفيذ أوامره باليمن

فهمي محمد(صدى):

أطلق مسلح حوثي، اليوم الخميس، نيران بندقيته على مراهق رفض تنفيذ أوامره في أحد أسواق قرى تعز الخاضعة لسيطرتهم، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر إعلامية إن أحد عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية أطلق النار بشكل مباشر على عبد الله سلطان محمد البكاري 16 عاما في قرية الذنبة بعزلة الرحبة مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

وأضافت أن ثلاث رصاصات اخترقت جسد البكاري، سقط على إثرها صريعا على الفور، حيث أنه أصغر أفراد أسرته، والذكر الوحيد بين 5 إناث، بينما أبوه عاطل عن العمل، ويقوم المراهق بإعالة أسرته.