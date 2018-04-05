بالصور.. أكبر طائرة في العالم في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

نايف السالم(صدى):

شهد مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم الخميس، هبوط أكبر وأثقل طائرة في العالم، وهي الطائرة الأوكرانية أنتونوف من طراز AN225.

ونشرت شركة مطارات الدمام صوراً من هبوط الطائرة العريقة المتخصصة في شحن الأمتعة الثقيلة في سائحات المطار، والتي تم تحديثها مؤخراً لتستمر في الخدمة لـ20 عامًا إضافية.

ويتجاوز وزن الطائرة عند الطيران 600 طن، وتمتلك 240 رقمًا قياسيًا، منذ تحليقها لأول مرة عام 1988م، وهي طائرة شحن استراتيجي تم تصنيعها لحمل المكوك الفضائي الروسي ” بوران ” .