” الانضباط والأخلاق ” تصدر 11 عقوبة

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، مساء اليوم الخميس ، قرارًا بإلزام مدير الاحتراف بنادي نجران ، محمد المنجم ، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، لدخوله أرضية الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي للمباراة بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى أمام نادي المجزل .

وقررت اللجنة ، إيقاف لاعب الهلال، ذعار العتيبي ، مباراتين رسميتين وإلزامه بغرامة 10 آلاف ريال ، لقيامه بعمل إشارة بذيئة لإداري نادي القادسية ، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لدرجة الشباب ، بالإضافة إلى إيقاف إداري فريق القادسية أحمد عسيري مباراتين رسميتين وإلزامه بغرامة 10 آلاف ريال ، لاعتراضه على قرارات الحكم وركل كراسي مقاعد البدلاء ، وركل مقاعد الجماهير في المدرجات ، خلال لقاء الهلال ضمن الدوري الممتاز لدرجة الشباب .

وأوقفت اللجنة ، اللاعب مهند عضو من فريق النجوم ، مباراة رسمية واحدة ، وألزمته بغرامة خمسة آلاف ريال ، لاستخدامه اللعب العنيف أمام الحزم في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ، بالإضافة إلى إيقاف لاعب الأهلي حمدان الشمراني مباراتين رسميتين ، وإلزامه بغرامة 20 ألف ريال ، لسلوكه المشين بركل لاعب منافس دون كرة ، أمام الفيصلي ، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين .

وعاقبت اللجنة نائب رئيس نادي الفيصلي ، عبدالله الضاوي ، وأمين عام النادي ، مساعد المويس ، والمنسق الإعلامي ، تركي الحميداني ، بدفع غرامة 20 ألف ريال ، لدخوله مضمار الملعب بالرغم من أنه مصرح له بالتواجد داخل غرفة تبديل الملابس فقط ، وذلك أمام الأهلي ضمن كأس الملك .

وفرضت عقوبة على لاعب الشعلة ، فهد المنيف ، بإيقافه مباراة رسمية واحدة ، وإلزامه بغرامة 5 آلاف ريالًا ، لاستخدامه اللعب العنيف أمام الحزم ، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ، بالإضافة إلى إيقاف لاعب الباطن ، سلطان المطيري 4 مباريات رسمية ، وإلزامه بغرامة 40 ألف ريال لتلفظه على حكم اللقاءبعبارات عدوانية ومهينة ، وذلك أمام الاتحاد ضمن كأس الملك .

وقررت إلزام نادي الباطن ، بغرامة 100 ألف ريالًا ، لقيام جماهيره بقذف عبوتي مياه بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد ، وذلك ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .