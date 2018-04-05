بالفيديو.. ملاك الكويتية: رفيقتي تجلب لي معجبين البيت مقابل المال

أماني الغامدي(صدى):

أتهمت الفنانة ملاك الكويتية ، إحدى صديقاتها بالأتفاق مع عدد من المعجبين بها ، بأن تجعلهم يرونها مقابل أخذ نقود منهم .

وقالت ملاك في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، “ ما كنت بتكلم فيهم صراحة، بس الموضوع صار زيادة عن حده، فيه وحدة رفيقتي كانت مقربة جدًا قطعت علاقتي فيها، شو تسوي هالبنية تتعرف على شباب عن طريق سناب ولووبز، طبعًا الكل يدري إنها رفيقتي، يقولون لها نحن نبي نشوف ملاك، تواعدهم بيتها على أساس أنا بكون موجودة، وزين تروح تاخذ منهم فلوس، أخليك تشوف ملاك مقابل فلوس، طبعًا هذا شي ما عندي علم فيه ” .

وتابعت ملاك ” فيه شباب دشوا علي سناب وروني المحادثات زين أكثر من شخص طبعًا مو معقول تكون كل المحادثات مفبركة، غير ربيعاتي اللي متعرفين عليها، تقلهم ملاك منافقة، ملاك تقول عنك منافقة، وأنا بحياتي بعمري ما قربت بوحدة، يعني أنا أتكلم بوحده أتكلم قدام عينها، أنا ماني من النوع اللي يلف ويدور.. فعيب عليك هالحركات، ترا كذي أطيرك من الدنيا.. تهديد علني ” .

وأضافت ملاك ، ” في شئ تاني في بنات يصورون صور سلط ملط ويدزولي .. ليش هذا شنو .. ويع ويع .. إيش تبين الله يلعنكم دنيا وآخره ياها الأشكال ” .