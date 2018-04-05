وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات
أطلقت هيئة تنمية الصادرات، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول الأسواق والصناعات: درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، الاقتصاد، أو ما يعادلها، مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة، أو المالية.
وقالت الهيئة، إنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.
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