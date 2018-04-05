وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة تنمية الصادرات، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول الأسواق والصناعات: درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، الاقتصاد، أو ما يعادلها، مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة، أو المالية.

وقالت الهيئة، إنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.

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