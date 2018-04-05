بعد مذبحة الأطفال في أفغانستان.. قطر تتجاهل إرهاب قاعدة العديد

فهد السالم(صدى):

لم يتوقف الإرهاب القطري، بل إنه يزداد سوءاً وشراسة مع الوقت، ويتسع ليصل إلى جميع البقاع في الأرض، فلم تخلو منطقة محيطة, من الإعتداءات الإرهابية، والتنظيمات التي تخطط لهدم المجتمعات العربية.

ووقعت مؤخراً مذبحة الاطفال في أفغانستان، والتي راح ضحيتها، عدد كبير من الأطفال، حدثاً إهتز له الجميع، ولكن لم يعلق عليه النظام القطري أو أحد من التنظيمات الإخوانية، ولكن كيف لهم أن يعلوا، والطائرات التي قصفتهم أقلعت من قاعدة العديد في قطر، التي تكفل ببنائها الأمير حمد بن خليفة لأمريكا بالمجان.

ويظهر هذا الفيديو، قاعدة ” العديد ” من قناتهم المفضلة الجزيرة القطرية، والتي ترصد من خلاله معلومات عن القاعدة، وهي قاعدة عسكرية جنوب غرب الدوحة عاصمة قطر والتي تعرف أيضا باسم مطار أبو نخلة، وتضم القاعدة القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية وسلاح الجو الملكي وغيرهم من أفراد وأصول قوات التحالف.

تستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية التابعة للولايات المتحدة والسرب رقم 83 من القوات الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأمريكية.

في عام 1999 قال أمير قطر وقتها آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، للمسؤولين الأمريكيين أنه يود أن يرى ما يصل إلى 10 ألاف جندي أمريكي متمركزين بشكل دائم في القاعدة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام في يونيو 2017 استضافت القاعدة أكثر من 11 ألف فرد من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقيادة الولايات المتحدة وأكثر من مائة طائرة تشغيلية.