بالفيديو.. رجل يضرم النار في مستشفى تأخر عن تقديم رعاية طبية لابنه

برازيليا(صدى):

أثار رجل برازيلي غاضب الذعر بمستشفى في ريو دو سول بالبرازيل، عقب إضرام النيران في استقبال المستشفى بعد تأخر حصول ابنه الصغير على الرعاية الطبية لمدة ساعتين على الأقل.

حيث أنه بعد الشكوى من التأخير غادر والد الطفل مقر المستشفى وعاد ثانية ومعه بنزين، قام بسكبه ثم طلب من الناس مغادرة المكان قبل أن يشعل النيران.

وأعلنت الشرطة البرازيلية في تصريح إعلامي ، أنه لم تحدث إصابات مباشرة ناتجة عن الحريق، فقط أضرار هيكلية في المبنى، غير أن الدخان الذي انتشر تسبب في بعض المشكلات للمرضى.