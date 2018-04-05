تكليف أميرة الرصيص مساعدا للصحة العامة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص مساعدا للمدير العام للصحة العامة.

وعبرت ” الرصيص ” عن بالغ سعادتها بهذه الثقة، وأن تكون عند حسن ظن الجميع، مؤكدة عزمها على تقديم كل ما بوسعها للارتقاء بالخدمات الصحية للمستفيدين منها والخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وتعد الدكتوره أميرة الرصيص من الكوادر النسائية المتميزة في مجال عملها حيث عملت في عدة مستشفيات وتولت عدة مناصب منها طبيبه بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وكذلك في مجال التدريب بقسم طب الغدد الصماء وطب السمنة في مدينة الملك فهد الطبية ، وعملت في قسم الجودة في مدينة الملك خالد الطبية، الرياض كما عملت استشاري طب الأطفال العام بمستشفى الملك سلمان بالرياض واستشاري في طب الأطفال بمركز الأمير سلطان الطبي بالدرعية.