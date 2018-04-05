إلزام جامعة الملك عبدالعزيز برد رسوم التعليم الموازي لـ90 طالبًا

نايف السالم(صدى):

قرر ديوان المظالم بجدة، إلزام جامعة الملك عبدالعزيز بإعادة رسوم التعليم الموازي لأكثر من 90 طالبًا من طلبة برنامج الدراسات العليا بمعدل 42 ألف ريال لكل منهم.

وكان أكثر من 90 طالبًا قد التحقوا بعدد من برامج الدراسات العليا المختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز، ودفع كل طالب مبلغ 42 ألف ريال، موزعة على أربعة فصول دراسية، بمعدل ” 10500 ” ريال لكل فصل دراسي.

وطالبوا الطلاب بعد أن أكملوا دراستهم بإعادة الرسوم الدراسية لهم استنادًا إلى الأمر السامي رقم م/5659 بتاريخ 20/ 7/ 1429هـ المتضمن ” موافقة الدولة على تحمل تكاليف الرسوم الخاصة ببرنامج التعليم الموازي بالجامعات ” ، إلا أن الجامعة رفضت ذلك؛ ما دفع الطلاب لتقديم شكوى للمحكمة الإدارية بجدة.