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مشاجرة عنيفة بين فتاة ونمر لحماية ماعزها

مشاجرة عنيفة بين فتاة ونمر لحماية ماعزها
نيودلهي(صدى):

خاطرت فتاة هندية تُدعى ” روبالي مشرام ، 23 عاماً ” بحياتها، بمواجهتها لنمر حاول أكل ماعزها .

وقامت روبالي بمحاربة النمر بالعصا التي ترعى بها الماعز، ومنعه من أكلهم، فأصابها النمر بعدد من الجروح، وعندما شاهدتها والدتها، ذهبت إليها مسرعة وجرتها من ظهرها لداخل المنزل .

واستطاعت انقاذها من النمر، ثم نقلها للمستشفى لتلقيها العلاجات اللازمة .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يجازيهم،،، ليش تاركينها لحالها

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يشفيكي

[ عدد التعليقات: 9475 ] نشر منذ 4 ساعات

ألحـــــــــــــلال عَــــــــــــديـل ألــــــــــــروح .🐑🐐🐑🐐.

[ عدد التعليقات: 4176 ] نشر منذ 4 ساعات

يروح الماعز في ستين داهيه اهم شي روح الأدمي وكيف يحمي نفسو ..ووووي خذولا ناس طبيعيين معقوووله..!!😨

[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشفيها ,,

,, انا اعتبرها نمره دامها تواجه النمر بكل شجاعه ,, مع وسام الشرف ,,

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 3 ساعات

كفو ياراعية الحلال.

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