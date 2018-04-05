مشاجرة عنيفة بين فتاة ونمر لحماية ماعزها

نيودلهي(صدى):

خاطرت فتاة هندية تُدعى ” روبالي مشرام ، 23 عاماً ” بحياتها، بمواجهتها لنمر حاول أكل ماعزها .

وقامت روبالي بمحاربة النمر بالعصا التي ترعى بها الماعز، ومنعه من أكلهم، فأصابها النمر بعدد من الجروح، وعندما شاهدتها والدتها، ذهبت إليها مسرعة وجرتها من ظهرها لداخل المنزل .

واستطاعت انقاذها من النمر، ثم نقلها للمستشفى لتلقيها العلاجات اللازمة .