مشاجرة عنيفة بين فتاة ونمر لحماية ماعزها
خاطرت فتاة هندية تُدعى ” روبالي مشرام ، 23 عاماً ” بحياتها، بمواجهتها لنمر حاول أكل ماعزها .
وقامت روبالي بمحاربة النمر بالعصا التي ترعى بها الماعز، ومنعه من أكلهم، فأصابها النمر بعدد من الجروح، وعندما شاهدتها والدتها، ذهبت إليها مسرعة وجرتها من ظهرها لداخل المنزل .
واستطاعت انقاذها من النمر، ثم نقلها للمستشفى لتلقيها العلاجات اللازمة .
فيصل[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجازيهم،،، ليش تاركينها لحالها
نهي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيكي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8270 ] نشر منذ 4 ساعات
يحليلها☺
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات
شجاعة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9475 ] نشر منذ 4 ساعات
ألحـــــــــــــلال عَــــــــــــديـل ألــــــــــــروح .🐑🐐🐑🐐.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4176 ] نشر منذ 4 ساعات
يروح الماعز في ستين داهيه اهم شي روح الأدمي وكيف يحمي نفسو ..ووووي خذولا ناس طبيعيين معقوووله..!!😨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيها ,,
,, انا اعتبرها نمره دامها تواجه النمر بكل شجاعه ,, مع وسام الشرف ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو ياراعية الحلال.