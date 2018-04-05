دار الأوبرا المصرية في المملكة للمرة الأولى

عادل الحربي(صدى):

يستعد مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لاستضافة فرقة دار الأوبرا المصرية يومي 25 و 26 أبريل الجاري، حيث يأتي هذا للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ليقدم أكثر من 45 فنانًا وعازفًا أشكالًا من الفن المصري الأصيل .

ومن جانبه، أكد المشرف العام على المركز ، محمد السيف ، إن هذا الحفل يوطد العلاقات السعودية المصرية، ويساهم في التنسيق الثقافي والفني بين البلدين ، لإبراز دورهما المحوري في إحياء الموسيقى والفن بين الشعوب .

ولفت ” السيف ” إلى أن الحفل متاح حضوره للجميع ، وسيكون مجانًا للجماهير السعودية والعربية ، لتقديم أغاني كبار الطرب المصري خلال الفعالية ، مثل محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم ، والكثير من النجوم ، فضلًا عن فعاليات أخرى مختلفة تحييها فرق شعبية مصرية .