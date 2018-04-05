بالفيديو.. قطري يفضح التدهور الاقتصادي في الدوحة بعد فصله عن عمله

طلال الضوي(صدى):

رصد مقطع فيديو، مواطن قطري يشكو من سوء الوضع الحالي بقطر، فقد أصبح الشعب القطري مغلوب على أمره، ولا يستطيع الصمت أكثر من هذا، ولكنه بدأ يتحدث عن الأوضاع السيئة هناك، وما تعانيه قطر من إنهيار.

وأظهر الفيديو، مواطن قطري يناشد فيه الأمير تميم بن حمد، ويتحدث عن تدهور الأحوال، وانهيار الاقتصاد، مما تسبب في فصله وإنهاء خدماته.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يخرج فيها أحد المواطنين القطريين بمثل هذه التصريحات، ولكن سبقه عدد آخر، منهم من تم اعتقاله، ومنهم من تم إجباره بالقوة من المخابرات القطرية على الإعتذار.

وتظل قطر تتحدث دائماً عن الحريات وحمايتها, وتسخر إعلامها لتظهر بشكل بطولي يدافع عن حقوق الإنسان، ولكن أين الحريات من الإجبار والسجن والإتقان، والقرارات التعسفية التي تقوم بها تجاه مواطنيها.