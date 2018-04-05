بالفيديو.. قطري يفضح التدهور الاقتصادي في الدوحة بعد فصله عن عمله
رصد مقطع فيديو، مواطن قطري يشكو من سوء الوضع الحالي بقطر، فقد أصبح الشعب القطري مغلوب على أمره، ولا يستطيع الصمت أكثر من هذا، ولكنه بدأ يتحدث عن الأوضاع السيئة هناك، وما تعانيه قطر من إنهيار.
وأظهر الفيديو، مواطن قطري يناشد فيه الأمير تميم بن حمد، ويتحدث عن تدهور الأحوال، وانهيار الاقتصاد، مما تسبب في فصله وإنهاء خدماته.
ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يخرج فيها أحد المواطنين القطريين بمثل هذه التصريحات، ولكن سبقه عدد آخر، منهم من تم اعتقاله، ومنهم من تم إجباره بالقوة من المخابرات القطرية على الإعتذار.
وتظل قطر تتحدث دائماً عن الحريات وحمايتها, وتسخر إعلامها لتظهر بشكل بطولي يدافع عن حقوق الإنسان، ولكن أين الحريات من الإجبار والسجن والإتقان، والقرارات التعسفية التي تقوم بها تجاه مواطنيها.
الشعب القطري المغلوب على أمره يخرج عن صمته!!
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مواطن قطري اخر ينشر فيديو يناشد فيه الصهيوني الصغير #يتيم_المجد بعد تدهور وانهيار اقتصاد #صهاينة_قطر مما تسبب في فصله وإنها خدماته.
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بكره راح يقبض عليه بالقوة الجبرية ويجبره الإسرئيلي #عزمي_حماره بنشر فيديو يعتذر فيه.. تذكروها👌 pic.twitter.com/FG6YHyWoOV
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٤ أبريل، ٢٠١٨
خلود[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
والله حرام عليه تميم
فهد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
شوف الغرور وصل المواطنين لوين
فيصل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
ستظل قطر في الانهيار
المدفون صاحي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 46 دقيقة
قالو ايش قالو تميم المجد والله وزق في تميم وابو تميم وجه الغوريلا