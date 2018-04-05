شركة الكفاح تعلن وظائف شاغرة في الخبر والأحساء
أتاحت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في الخبر والأحساء .
وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– مهندس مبيعات.
– مسؤول المشتريات.
– مهندس معماري (وظيفتين).
– مهندس إنشائي.
– مهندس مراقبة التكاليف.
– رئيس مراقبة التكاليف.
– أخصائي عقد (وظيفتين/ للسعوديات).
ولفتت، إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي، وذلك بدءا من 4 أبريل الجاري ، ويستمر حتى 3 يونيو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا ) .
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