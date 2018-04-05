  • الخميس 5

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. شركة الكفاح تعلن وظائف شاغرة في الخبر والأحساء

شركة الكفاح تعلن وظائف شاغرة في الخبر والأحساء

شركة الكفاح تعلن وظائف شاغرة في الخبر والأحساء
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في الخبر والأحساء .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مهندس مبيعات.
– مسؤول المشتريات.
– مهندس معماري (وظيفتين).
– مهندس إنشائي.
– مهندس مراقبة التكاليف.
– رئيس مراقبة التكاليف.
– أخصائي عقد (وظيفتين/ للسعوديات).

ولفتت، إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي، وذلك بدءا من 4 أبريل الجاري ، ويستمر حتى 3 يونيو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا ) .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *