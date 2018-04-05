شركة الكفاح تعلن وظائف شاغرة في الخبر والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في الخبر والأحساء .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مهندس مبيعات.

– مسؤول المشتريات.

– مهندس معماري (وظيفتين).

– مهندس إنشائي.

– مهندس مراقبة التكاليف.

– رئيس مراقبة التكاليف.

– أخصائي عقد (وظيفتين/ للسعوديات).

ولفتت، إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي، وذلك بدءا من 4 أبريل الجاري ، ويستمر حتى 3 يونيو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا ) .