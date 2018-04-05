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بالفيديو.. حريق هائل في أحد مستشفيات إسطنبول

بالفيديو.. حريق هائل في أحد مستشفيات إسطنبول
أنقرة(صدى):

تمكن رجال الإطفاء في مدينة إسطنبول التركية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الخميس في مبنى مستشفى كبير متعدد الطوابق.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الحريق شب في سقف المبنى وانتشرت ألسنة اللهب في الطوابق الأخرى، وعليه تم إجلاء المرضى على أسرة طبية متحركة بشكل عاجل إلى الشارع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ستار يارب

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

هل يوجد اصابات ؟

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