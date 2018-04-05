وظائف شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة أم القرى، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، وكذلك الوظائف التعليمية والصحية المشغولة بغير السعوديين في عدد من التخصصات، والوظائف الشاغرة على نظامي المستخدمين وبند أجور العمال، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

وقالت الجامعة إن على الراغبين والراغبات بالتقديم تعبئة نموذج التقديم إلكترونياً، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 /07 /1439هـ، وحتى يوم السبت 01 /08 /1439هـ،.

وأضافت : بالنسبة للوظائف الصحية والتعليمية والأكاديمية الشاغرة ونظام المستخدمين وبند أجور العمال، أما الوظائف الأكاديمية المشغولة بغير السعوديين فسيكون استقبال الطلبات عليها اعتباراً من تاريخ 29 /7 /1439هـ، وحتى نهاية 05 /08 /1439هـ.

ولمعرفة شروط الوظائف الأكاديمية، اضغط هنـــــا .

ولمعرفة شروط الوظائف التعليمية، اضغط هنـــــــا .