حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

عادل الحربي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ، وتسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على القصيم وحائل والجوف وتبوك والرياض والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة لتشمل الأجزاء الساحلية منها ، كما تشمل منطقة المدينة المنورة .

وأوضحت ، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، تنشط على المنطقة الشرقية وجنوب الرياض ، مما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .