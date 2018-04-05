بالفيديو.. لص يطعن سيدة بطريقة وحشية لسرقتها

دبلن(صدى):

أقدم لص على طعن امرأة شابة عدة مرات بشراسة لسرقة حقيبتها.

أظهر مقطع فيديو متداول الرجل وهو يتتبع المرأة بإحدى شوارع أيرلندا، ثم جذب حقيبتها فقاومته لينهال عليها بضربات متفرقة من سكين بيده واستطاع اللص الحصول على الحقيبة وفر هاربا،

وكشفت وسائل إعلام إيرلندية، أن الشرطة لم تعتقل اللص حتى الآن ونقلت المرأة إلى المستشفى بجروح غير مهددة للحياة باليد والساقين.

