برشلونة يسعى لتحقيق رقم قياسي في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن سعي إرنستو فالبدفيردي مدرب برشلونة لمعادلة رقم قياسي بخوض 38 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم دون هزيمة عندما يستضيف ليغانيس بعد غد السبت.

وقالت المصادر : وذلك إنجاز لم يحققه يوهان كرويف أو بيب غوارديولا أو لويس إنريكي الذين سبق لهم تدريب الفريق الكتالوني.

ولم يخسر برشلونة متصدر الترتيب أي مباراة في الدوري منذ الهزيمة 2/0 أمام مالاغا في الثامن من أبريل 2017 وبات بمقدوره معادلة رقم قياسي عمره 38 عامًا مسجل باسم ريال سوسيداد في عدد المباريات التي خاضها دون هزيمة حين يواجه ليغانيس صاحب المركز الرابع عشر مع توقعات افتراضية بضمان الفوز.

وأضافت المصادر : بإمكان برشلونة المتصدر زيادة الفارق عن 9 نقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي سيحل ضيفًا على جاره حامل اللقب ريال مدريد في قمة صعبة الأحد المقبل.