بالفيديو.. مسن يتأهل مع ابنه إلى نهائيات بطولة البلوت

نواف السالم(صدى):

في ظل المفارقات الطريفة التي تقع في بطولة المملكة للبلوت ، التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة يوم أمس الأربعاء ، شهدت منافسات اليوم تأهل المواطن كايد بن صالح المحيني الذي يبلغ 85 عامًا ، مع ابنه صالح إلى الأدوار النهائية في البطولة .

ومن جانبه ، علق الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير ، على الفيديو المتداول لبطل البلوت المسن ، حيث قال مازحًا ” أبو صالح لازم نوديه برا ، هذا مشروع محترف يأسس اللعبة هناك ” ، فيما تفاعل تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة مع الفيديو وقام بنشره عبر حسابه في ” تويتر ” مشيدًا بأداء هذا المسن .