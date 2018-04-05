  • الخميس 5

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. مسن يتأهل مع ابنه إلى نهائيات بطولة البلوت

بالفيديو.. مسن يتأهل مع ابنه إلى نهائيات بطولة البلوت

بالفيديو.. مسن يتأهل مع ابنه إلى نهائيات بطولة البلوت
نواف السالم(صدى):

في ظل المفارقات الطريفة التي تقع في بطولة المملكة للبلوت ، التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة يوم أمس الأربعاء ، شهدت منافسات اليوم تأهل المواطن كايد بن صالح المحيني الذي يبلغ 85 عامًا ، مع ابنه صالح إلى الأدوار النهائية في البطولة .

ومن جانبه ، علق الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير ، على الفيديو المتداول لبطل البلوت المسن ، حيث قال مازحًا ” أبو صالح لازم نوديه برا ، هذا مشروع محترف يأسس اللعبة هناك ” ، فيما تفاعل تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة مع الفيديو وقام بنشره عبر حسابه في ” تويتر ” مشيدًا بأداء هذا المسن .

 

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 15 دقيقة

جيل الطيبين في لعبة البلوت امثال هذا الاب يعطية الله طولة العمر يعتبرون محترفين لانهم يعتمدون على عد الورق وتهريب الزات واحيانا رص المشاريع . البلوت لعبة مسلية وتملاء الفراغ اذا لا تتعارض مع العبادة ولايتخللها لغو .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *