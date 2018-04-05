الوليد بن طلال يحفز لاعبي الهلال قبل مواجهة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

حضر الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ورجل الأعمال الداعم للنادي، الخميس في التدريبات المغلقة للفريق الأزرق، وذلك قبل مغادرة بعثة الفريق إلى جدة لمواجهة الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، السبت المقبل.

ويأتي هذا الحضور الشرفي للتدريبات من أجل تحفيز لاعبي الفريق ودعمهم، قبل المواجهة الحاسمة التي سيتحدد خلالها بطل الدوري السعودي رسميًا.

ووعد الأمير اللاعبين بمكافآت مادية ضخمة، في حال تجاوزهم للفريق الأهلاوي في كلاسيكو الكرة السعودية المقبل، وحصولهم على لقب الدوري السعودي.