رئيس إتحاد التايكوندو يشكر لجنة المسابقات

سعيد العجل(صدى):

وجّه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري شكره للجهود التي تبذل من قبل لجنة المسابقات لقاء النقلة النوعية والتقنية التي انتهجتها مؤخراً بدءً من استقبال المشاركين عبر بوابة ألكترونية وفرز وتدقيق بياناتهم ومن ثم إدراج أسمائهم بالقرعة الإلكترونية وهذا إنجاز يحقق لأول مرة وسيتم أيضاُ العمل على برمجة المباريات آلياً عبر شاشة ألكترونية كما هو معمول به دولياً مبيناً بأن الموسم الحالي يعتبر فريداً من الناحية التنظيمية.

الجدير ذكره أن لجنة المسابقات يشرف عليها أمين آل وحيد وتضم عضوية عادل الأسمري ورياض الحمد وناصر القحطاني وإيهاب يماني .