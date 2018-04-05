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  • نشر : منذ 50 دقيقة
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شرطة المدينة تلاحق 5 وافدين اعتدوا على ابن جلدتهم

شرطة المدينة تلاحق 5 وافدين اعتدوا على ابن جلدتهم
نايف السالم(صدى):

لاحقت شرطة محافظة مهد الذهب ، اليوم الخميس ، 5 إثيوبيين متهمين بالاعتداء على أحد أبناء جدلتهم ، حيث قاموا بضربه في منزل مهجور بالسويرقية ، وسلبوا ممتلكاته من نقود وجوال ، ثم فروا هاربين .

وفي التفاصيل ، فقد وصل وافد لمركز صحي السويرقية من الجنسبة الإثيوبية ، كان يعاني من إصابات متفرقة وكدمات ، وطلب العلاج ، وعندما تمت إحالته إلى مستشف المهد ، تم استقبال الحالة وإبلاغ مركز الشرطة للتحقيق في الأمر على الفور .

وفتح مركز شرطة مهد الذهب ، محضرًا للتحقيق في الحادثة وتفاصيلها ، حيث تم إيقاف المعتدى عليه لمخالفته أنظمة الإقامة والعمل ، وجاري تعقب الجناة .

 


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