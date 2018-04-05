أدله جديدة تكشف حيل الفساد القطرية للسيطرة على فيفا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة فرنسية، عن مستند مهم يتعلق بالفساد القطري المرتبط بأنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

وتمكنت الصحيفة الفرنسية من الاطلاع على العقد الخاص بالفيلا الفاخرة التي وضعها القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة ” be IN SPORTS ” ، تحت تصرف جيروم فالك الأمين العامّ السابق لفيفا.

وقال الصحيفة إن العقد حمل توقيع ماركو فيليجر المدير القانوني للاتحاد الدولي، وهو المسؤول الذي قام رئيس فيفا الحالي جياني إنفانتينو في 2016 بترقيته إلى منصب نائب الأمين العامّ للمنظمة الدولية.. كما حمل عقد الفيلا المشبوه توقيع ماركوس كاتنر المدير المالي في فيفا سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين الاتحاد الدولي ومجموعة ” be IN SPORTS ” ، لمنح المجموعة حقوق بث مباريات كأس العالم، تم دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.