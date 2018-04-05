امرأة حامل تفارق الحياة لتلقيها خبر وفاة شقيقها

نيودلهي(صدى):

توفت امرأة من أصول بنغالية حامل، تدعى “ سلطانة أختر ” ، تبلغ من العمر 39 عاما، وهي وجنينها بعدما علمت بأن شقيقها الذي توفي لأسباب طبيعية.

وقالت مصادر إعلامية إن الأم الحامل لم تتوقف عن البكاء منذ علمها بهذا الخبر، ثم توفيت نتيجة إصابتها بنوبة قلبية بعد 12 ساعة فقط من سماع نبأ وفاة أخيها المحبوب.

وأضافت المصادر الآن يحاول زوجها “ فيروج ” ، وابناها “ نبيل ” ، البالغ من العمر 10 سنوات، و ” نهد ” ، البالغ من العمر 14 عاما، أن يتحملوا هذه المأساة بعدما فارقت الأم الحياة.