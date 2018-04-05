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  3. شاهد.. بوكيه اللحم ينافس الورود للتعبير عن الحب

شاهد.. بوكيه اللحم ينافس الورود للتعبير عن الحب

شاهد.. بوكيه اللحم ينافس الورود للتعبير عن الحب
بكين(صدى):

بالرغم من أن باقة الورد تمثل الرمز الأساسي للمفاجآت الرومانسية بين الأصدقاء والزوجين ، إلا أنها باتت موضة قديمة لم يعد الكثيرون يلجأون إليها كالماضي للتعبير عن محبتهم ، خاصةً بعد ظهور ” باقة اللحم ” .

ونشرت إحدى المواقع الصينية عبر الفيسبوك ، صورًا لبوكيه من أسياخ اللخم تم تزيينه بأوراق الخس ، ليصبح هدية تعبر عن الحب بين الطرفين ، وعلقت على الصور قائلة ” بوكيه اللحم ربما يكون الخيار الأمثل لصديقتك عاشقة الطعام ” .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات

الاكل أهم من الحب

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 ساعات

وايش نسوي به الورد

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات

هيك احسن هههههههه

[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههه ,,

,, بكره تكون هدية اسياخ من العقارب والصراصير والعناكب ,,

,, يامثبت العقل والدين .. الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

[ عدد التعليقات: 26818 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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