شاهد.. بوكيه اللحم ينافس الورود للتعبير عن الحب

بكين(صدى):

بالرغم من أن باقة الورد تمثل الرمز الأساسي للمفاجآت الرومانسية بين الأصدقاء والزوجين ، إلا أنها باتت موضة قديمة لم يعد الكثيرون يلجأون إليها كالماضي للتعبير عن محبتهم ، خاصةً بعد ظهور ” باقة اللحم ” .

ونشرت إحدى المواقع الصينية عبر الفيسبوك ، صورًا لبوكيه من أسياخ اللخم تم تزيينه بأوراق الخس ، ليصبح هدية تعبر عن الحب بين الطرفين ، وعلقت على الصور قائلة ” بوكيه اللحم ربما يكون الخيار الأمثل لصديقتك عاشقة الطعام ” .