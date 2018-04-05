شاهد.. بوكيه اللحم ينافس الورود للتعبير عن الحب
بالرغم من أن باقة الورد تمثل الرمز الأساسي للمفاجآت الرومانسية بين الأصدقاء والزوجين ، إلا أنها باتت موضة قديمة لم يعد الكثيرون يلجأون إليها كالماضي للتعبير عن محبتهم ، خاصةً بعد ظهور ” باقة اللحم ” .
ونشرت إحدى المواقع الصينية عبر الفيسبوك ، صورًا لبوكيه من أسياخ اللخم تم تزيينه بأوراق الخس ، ليصبح هدية تعبر عن الحب بين الطرفين ، وعلقت على الصور قائلة ” بوكيه اللحم ربما يكون الخيار الأمثل لصديقتك عاشقة الطعام ” .
نهي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
الاكل أهم من الحب
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 ساعات
وايش نسوي به الورد
فيصل[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات
هيك احسن هههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4176 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههه 😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45160 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه ,,
,, بكره تكون هدية اسياخ من العقارب والصراصير والعناكب ,,
,, يامثبت العقل والدين .. الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26818 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8270 ] نشر منذ 3 ساعات
😎😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16524 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله 😆