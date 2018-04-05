أبناء الأمير خالد بن طلال يدعمون خزينة نادي الهلال

ماجد محمد(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن طلال، أعضاء شرف نادي الهلال، دعمًا ماديًا بقيمة مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال لخزينة النادي .

وثمن صاحب السمو الأمير نواف بن سعد ، رئيس مجلس إدارة النادي ، دعم أصحاب السمو ، والذي يأتي ليعزز وقفة أعضاء الشرف مع ناديهم ، وسعيهم الكبير للمساهمة مع الإدارة في تحقيق المزيد من الإنجازات .